Соловьев вызвался вылечить Уткина от синдрома Туретта
Телеведущий в эфире НСН в ответ обвинил комментатора в психическом расстройстве из-за критики российских властей.
«Педерастической обезьяной» назвал спортивный комментатор Василий Уткин телеведущего Владимира Соловьева, который ответил на его критику действий российских властей на фоне распространения коронавируса в стране.
«Я родился в СССР, живу в России. Если я вижу, как мое правительство меня предает, я буду говорить ему что хочу и когда захочу.) И мне не будет интересно мнение педерастической обезьяны @VRSoloviev, сбежавшей от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживающей в России», - заявил Уткин в своем твиттере.
Владимир Соловьев в эфире НСН в ответ обвинил комментатора в психическом расстройстве.
«Он несчастный, глубоко больной человек. На фоне тяжелой депрессии. Очевидно, человек страдает психическим расстройством, хорошо известным, как синдром Туретта. Очень жалко. Посмотрите, как он выглядит. Одинокий, несчастный, опустившийся человек. Я готов оплатить его лечение, оплатить услуги специалиста», - сказал телеведущий.
Поводом для перепалки послужило замечание Уткина, что ему не нужно такое государство, которое не предпринимает достаточных действий «в плане финансовой помощи» для поддержки людей в условиях самоизоляции.
Соловьев в ответ назвал Уткина «психически больным человеком», слова которого не смогут дискредитировать российское государство.
Отметим, что синдром Туретта считается не психическим, а моторным расстройством, лечение которого не требуется.
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