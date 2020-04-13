Соловьев вызвался вылечить Уткина от синдрома Туретта

«Он несчастный, глубоко больной человек. На фоне тяжелой депрессии. Очевидно, человек страдает психическим расстройством, хорошо известным, как синдром Туретта. Очень жалко. Посмотрите, как он выглядит. Одинокий, несчастный, опустившийся человек. Я готов оплатить его лечение, оплатить услуги специалиста», - сказал телеведущий.

Поводом для перепалки послужило замечание Уткина, что ему не нужно такое государство, которое не предпринимает достаточных действий «в плане финансовой помощи» для поддержки людей в условиях самоизоляции.

Соловьев в ответ назвал Уткина «психически больным человеком», слова которого не смогут дискредитировать российское государство.

Отметим, что синдром Туретта считается не психическим, а моторным расстройством, лечение которого не требуется.