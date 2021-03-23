Соловьев обвинил Познера и Собчак в заработке на ненависти к России
Журналисты Ксения Собчак и Владимир Познер зарабатывают на «пренебрежении и ненависти к России», заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире шоу «Полный контакт».
По мнению ведущего, Собчак уничтожает все, «что может казаться русским важным и последовательным». Соловьев назвал свою коллегу «дурно образованным, некрасивым душою существом», отметив, что та была бы «никем» без своего статуса «дочки учителя [президента РФ Владимира] Путина» (мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака — прим. ред.).
Кроме того, Соловьев заявил, что Познер «просто искренне ненавидит Россию» и страдает от того, что смог реализоваться в ненавистном государстве. Телеведущий отметил, что Познер «возомнил себя моральным авторитетом».
При этом, как считает Соловьев, для Собчак и Познера не существует моральных принципов в профессии.
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