Соловьев обвинил Познера и Собчак в заработке на ненависти к России

По мнению ведущего, Собчак уничтожает все, «что может казаться русским важным и последовательным». Соловьев назвал свою коллегу «дурно образованным, некрасивым душою существом», отметив, что та была бы «никем» без своего статуса «дочки учителя [президента РФ Владимира] Путина» (мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака — прим. ред.).

Кроме того, Соловьев заявил, что Познер «просто искренне ненавидит Россию» и страдает от того, что смог реализоваться в ненавистном государстве. Телеведущий отметил, что Познер «возомнил себя моральным авторитетом».

При этом, как считает Соловьев, для Собчак и Познера не существует моральных принципов в профессии.

