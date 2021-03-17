«Страх забвения». Соловьев сказал, зачем Собчак взяла интервью у «скопинского маньяка»

Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале назвал основную цель интервью, которое телеведущая Ксения Собчак взяла у Владимира Мохова, известного как «скопинский маньяк».

«Для Собчак важно, чтобы о ней говорили, а что для этого необходимо сделать - вторично. Страх забвения заглушает муки совести», - написал он.

Ранее СМИ сообщали, что Мохов встретился в ресторане в Скопине Рязанской области с Собчак, которая была в сопровождении членов съемочной группы Первого канала.

Напомним, слесарь Виктор Мохов из города Скопин Рязанской области в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет. Преступник четыре года держал их в подвале, морил голодом, бил, насиловал. Одна из них дважды рожала, но Мохов отбирал детей. Девушек освободили 4 мая 2004 года благодаря записке, которую им удалось передать на волю.

По приговору Скопинского районного суда Мохов провел в заключении 16 лет и десять месяцев. 3 марта 2021 года он освобожден.

