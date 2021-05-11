Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» за критику парада Победы

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал свою коллегу Ксению Собчак за пост о параде Победы. В эфире шоу «Прямой контакт» на YouTube-канале «Соловьев LIVE» он назвал Собчак «недостойным созданием» и обвинил в желании «хайпануть».

Павел Майков призвал прекратить «бряцать оружием» в День Победы

«Зачем же ты, создание недостойное, пошла на репетицию парада, который ты не поддерживаешь? Хайпануть? Чего ты туда полезла?» — сказал Соловьев и высказал мнение, что телеведущая Собчак пользуется своим высоким положением, а память об ее отце, первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, будет «прикрывать любую ее подлость, пошлость и мерзость».

Ранее Ксения Собчак в Instagram написала, что способ празднования 9 мая ей кажется «немного странным» из-за того, что люди не скорбят о погибших, а демонстрируют смертоносное оружие, передает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Ксения СобчакПарад ПобедыВладимир Соловьев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры