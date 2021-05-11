Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» за критику парада Победы
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал свою коллегу Ксению Собчак за пост о параде Победы. В эфире шоу «Прямой контакт» на YouTube-канале «Соловьев LIVE» он назвал Собчак «недостойным созданием» и обвинил в желании «хайпануть».
«Зачем же ты, создание недостойное, пошла на репетицию парада, который ты не поддерживаешь? Хайпануть? Чего ты туда полезла?» — сказал Соловьев и высказал мнение, что телеведущая Собчак пользуется своим высоким положением, а память об ее отце, первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, будет «прикрывать любую ее подлость, пошлость и мерзость».
Ранее Ксения Собчак в Instagram написала, что способ празднования 9 мая ей кажется «немного странным» из-за того, что люди не скорбят о погибших, а демонстрируют смертоносное оружие, передает телеканал «360».
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