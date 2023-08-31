Вильфанд: мир пережил самые жаркие в истории июнь и июль
В мире в этом году зафиксирована рекордно высокая глобальная температура июня и июля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает «МК».
По его словам, ранее с начала ведения регулярных метеонаблюдений подобных температур на Земле не бывало.
Синоптик отметил, что на территории РФ также столбики термометров показывали рекордные показатели, за исключением Европейской части, где температурный фон был даже ниже положенной нормы.
Ранее Роман Вильфанд заявил, что в некоторых регионах РФ ожидаются заморозки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru