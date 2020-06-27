Солисты Хора Турецкого проголосовали по вопросу внесения поправок к Конституции
Солисты Хора Турецкого в Instagram рассказали, что приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
«Решили сегодня сделать важное дело - принять участие в голосовании за поправки в Конституцию РФ. Тем более есть прекрасная возможность реализовать это в онлайне. Помните - каждый голос важен. Особенно в хоре - это мы уж точно знаем», - написали исполнители.
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Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Его итоги будут подведены 1 июля.
Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.
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