Писательница Наталья Андреева отметила важность поправок к Конституции о русском языке и защите семьи

Поправки в Конституцию РФ о русском языке и защите семьи писательница Наталья Андреева считает одними из наиболее важных, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Андреева отметила, что ей также близки поправки в Основной закон, благодаря которым наши соотечественники за рубежом получают защиту и поддержку России.

«Одобряю все поправки, затрагивающие мою сферу интересов. Во-первых, признание русского языка государствообразующим, а культуру России - уникальным наследием. Во-вторых, введение положения о самобытности культуры народов, поддержка наших соотечественников за рубежом и закрепление защиты их прав. Безусловно, я одобряю добавление пункта о защите семьи и материнства. В это непростое время выплата пособий на детей и материальная поддержка семей помогла многим», - сказала писательница.

Наталья Андреева заявила, что она поддерживает индексацию пенсий и социальных пособий не менее одного раза в год и привязка оплаты труда к прожиточному минимуму, потому что выступает «за помощь слабым» - детям, инвалидам, пенсионерам.

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Также писательница подчеркнула значение поправок, связанных со здравоохранением, и требований, которые могут быть применены к чиновникам.

«Все мы поняли, насколько важно вовремя получить квалифицированную медицинскую помощь, как тяжело приходится врачам, если их не обеспечивают всем необходимым. Поэтому поправку об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания я одобряю. Мне импонирует ужесточение требований к депутатам и сенаторам, установление ограничений для чиновников, которые не должны иметь иностранное гражданство и счета в зарубежных банках», - добавила Наталья Андреева.

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Поправки КонституцияКонституция РФ
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