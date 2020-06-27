Писательница Наталья Андреева отметила важность поправок к Конституции о русском языке и защите семьи

Поправки в Конституцию РФ о русском языке и защите семьи писательница Наталья Андреева считает одними из наиболее важных, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Андреева отметила, что ей также близки поправки в Основной закон, благодаря которым наши соотечественники за рубежом получают защиту и поддержку России.

«Одобряю все поправки, затрагивающие мою сферу интересов. Во-первых, признание русского языка государствообразующим, а культуру России - уникальным наследием. Во-вторых, введение положения о самобытности культуры народов, поддержка наших соотечественников за рубежом и закрепление защиты их прав. Безусловно, я одобряю добавление пункта о защите семьи и материнства. В это непростое время выплата пособий на детей и материальная поддержка семей помогла многим», - сказала писательница.

Наталья Андреева заявила, что она поддерживает индексацию пенсий и социальных пособий не менее одного раза в год и привязка оплаты труда к прожиточному минимуму, потому что выступает «за помощь слабым» - детям, инвалидам, пенсионерам.