Группа «Мираж»: количество концертов после «Слова пацана» выросло в три раза

Музыканты группы «Мираж» рассказали, что стали больше гастролировать после выхода нашумевшего сериала «Слово пацана» и триумфа песни «Новый герой», заявил лидер группы и гитарист Алексей Горбашов. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Музыкант отметил, что с выходом сериала концертов у коллектива стало в три раза больше, также увеличилась и стоимость билетов.

Он пошутил, что группа «наматывает» на самолётах не менее 200 тысяч километров в год, и если добавить еще километры, преодоленные на машине и поездах, то получится расстояние от Земли до Луны. Такой путь, по его словам, группа проделывает каждые пол года.

Ранее актер Ярослав Могильников рассказал о сильном выгорании после роли Ералаша в «Слове пацана», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: пресс-служба артистов
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