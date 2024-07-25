Группа «Мираж»: количество концертов после «Слова пацана» выросло в три раза
Музыканты группы «Мираж» рассказали, что стали больше гастролировать после выхода нашумевшего сериала «Слово пацана» и триумфа песни «Новый герой», заявил лидер группы и гитарист Алексей Горбашов. Его слова приводит «Газета.Ru».
Музыкант отметил, что с выходом сериала концертов у коллектива стало в три раза больше, также увеличилась и стоимость билетов.
Он пошутил, что группа «наматывает» на самолётах не менее 200 тысяч километров в год, и если добавить еще километры, преодоленные на машине и поездах, то получится расстояние от Земли до Луны. Такой путь, по его словам, группа проделывает каждые пол года.
Ранее актер Ярослав Могильников рассказал о сильном выгорании после роли Ералаша в «Слове пацана», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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