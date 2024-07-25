Группа «Мираж»: количество концертов после «Слова пацана» выросло в три раза

Музыкант отметил, что с выходом сериала концертов у коллектива стало в три раза больше, также увеличилась и стоимость билетов.

Он пошутил, что группа «наматывает» на самолётах не менее 200 тысяч километров в год, и если добавить еще километры, преодоленные на машине и поездах, то получится расстояние от Земли до Луны. Такой путь, по его словам, группа проделывает каждые пол года.

Ранее актер Ярослав Могильников рассказал о сильном выгорании после роли Ералаша в «Слове пацана», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

