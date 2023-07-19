Солист Placebo назвал премьера Италии «расисткой и нацисткой»
Лидер группы Placebo Брайан Молко на концерте в Турине оскорбил премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
На выступлении, которое состоялось 11 июля, музыкант раскритиковал взгляды Мелони и по-итальянски назвал главу правительства «фашисткой, расисткой и нацисткой». Молко обвинили в оскорблении органов власти. Прокуратура Турина начала проверку в отношении вокалиста Placebo.
По данным газеты La Stampa, сторонники Мелони из партии «Братья Италии» потребовали отменить выступления британской группы в Италии в августе. Однако власти города Сассари в Сардинии заявили, что концерт Placebo, запланированный на 1 августа, состоится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru