Солист Placebo назвал премьера Италии «расисткой и нацисткой»

На выступлении, которое состоялось 11 июля, музыкант раскритиковал взгляды Мелони и по-итальянски назвал главу правительства «фашисткой, расисткой и нацисткой». Молко обвинили в оскорблении органов власти. Прокуратура Турина начала проверку в отношении вокалиста Placebo.

По данным газеты La Stampa, сторонники Мелони из партии «Братья Италии» потребовали отменить выступления британской группы в Италии в августе. Однако власти города Сассари в Сардинии заявили, что концерт Placebo, запланированный на 1 августа, состоится.

