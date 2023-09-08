Солист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров признан иноагентом
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов солиста рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
По данным Минюста, Котляров открыто выступал в поддержку Украины, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, формировал антироссийские взгляды. Также ведомство уличило музыканта в поддержке терроризма на территории РФ и распространении недостоверной информации о решениях органов госвласти.
Также в список иноагентов внесли политика Наталью Пелевину, журналиста Андрея Мальгина, режиссера и журналиста Мумина Шакирова и муниципального депутата города Ефремов Тульской области Ольгу Подольскую.
На прошлой неделе Минюст признал иностранным агентом главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru