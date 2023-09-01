Генпрокуратура признала нежелательным фонд «Свободная Бурятия»
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в России фонда «Свободная Бурятия» (признан в РФ иноагентом) из-за организации антироссийских акций.
В марте фонд «Свободная Бурятия» был включен российским Минюстом в реестр иноагентов. Этот фонд был создан в США после начала спецоперации и помогал расторгнуть контракт о военной службе.
Ранее в Генпрокуратуре России заявили, что Объединённые Арабские Эмираты экстрадируют в Россию обвиняемого в хищениях денежных средств в особо крупном размере Игоря Кременевского, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru