Производство Lada Vesta возобновят в марте 2023 года

Возобновление производства Lada Vesta намечено на март 2023 года. Об этом сообщил президент "Автоваза" Максим Соколов во время парламентских слушаний в Совете Федерации.

«В следующем году, ориентировочно в марте, мы должны запустить на конвейер производство нашей флагманской модели Lada Vesta. Кстати, на прошлой неделе был сварен уже первый кузов на новом прототипе Vesta», - сказал Соколов.

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Он отметил, что на минувшей неделе был сварен первый кузов на новом прототипе этой модели.

Ранее в Telegram-канале «Радиоточка НСН» сообщалось о том, что спрос на новые легковые автомобили и лёгкий коммерческий транспорт (LCV) в России в сентябре 2022 года упал на 59,6%.

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ФОТО: РИА Новости
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