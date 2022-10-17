Производство Lada Vesta возобновят в марте 2023 года
Возобновление производства Lada Vesta намечено на март 2023 года. Об этом сообщил президент "Автоваза" Максим Соколов во время парламентских слушаний в Совете Федерации.
«В следующем году, ориентировочно в марте, мы должны запустить на конвейер производство нашей флагманской модели Lada Vesta. Кстати, на прошлой неделе был сварен уже первый кузов на новом прототипе Vesta», - сказал Соколов.
Он отметил, что на минувшей неделе был сварен первый кузов на новом прототипе этой модели.
Ранее в Telegram-канале «Радиоточка НСН» сообщалось о том, что спрос на новые легковые автомобили и лёгкий коммерческий транспорт (LCV) в России в сентябре 2022 года упал на 59,6%.
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