«Соки, булки и кофе»: Врач назвала продукты, которыми нельзя завтракать
Хлеб, выпечку и кофе не употреблять на голодный желудок по утрам, заявила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она отметила, что кофе на голодный желудок может раздражать слизистую, а также спровоцировать гастроэзофагеальный рефлюкс и изжогу, а выпечка по утрам повысит инсулин в крови, что приводит к набору веса.
Цитрусовые соки будут раздражать слизистую желудка и как следствие могут вызвать гастрит.
Также не стоит пить по утрам горячую воду, а кисломолочные продукты будут просто бесполезны, так как после пробуждения в желудке отмечается высокая концентрация соляной кислоты, которая будет нейтрализовать полезные бактерии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru