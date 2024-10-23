«Соки, булки и кофе»: Врач назвала продукты, которыми нельзя завтракать

Хлеб, выпечку и кофе не употреблять на голодный желудок по утрам, заявила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она отметила, что кофе на голодный желудок может раздражать слизистую, а также спровоцировать гастроэзофагеальный рефлюкс и изжогу, а выпечка по утрам повысит инсулин в крови, что приводит к набору веса.