«Страдает печень»: Врач назвала серьезные последствия переизбытка БАДов в организме
Переизбыток витаминов в организме из-за злоупотребления БАДами может привести к серьезным проблемам со здоровьем, заявила врач-эндокринолог, к.м.н., диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева. Ее слова «Газета.Ru».
Она уточнила, что в первую очередь может пострадать печень. Так, из-за беспорядочного приема витаминов выросло число случаев токсического гепатита, которое также может привести к смерти.
Наиболее опасен переизбыток витаминов А, Е, Д, К, уточнила врач.
Ранее стало известно, что издание Bild сообщило, что снижение эффективности антибиотиков из-за их повсеместного применения может стать большой проблемой для человечества в ближайшем будущем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru