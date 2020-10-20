Россияне высказались за нейтралитет России в карабахском конфликте

Большинство граждан России считает, что в карабахском конфликте Москва не должна отдавать предпочтение ни одной из противоборствующих сторон. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл Фонд «Общественное мнение».

На вопрос о том, какую позицию должна сейчас занимать Россия: поддерживать Азербайджан, поддерживать Армению или не поддерживать ни ту, ни другую сторону, 59% респондентов выбрали третий ответ. Из них 20% считают, что Баку и Ереван должны сами разрешить конфликт, а 6% уверены, что Москва должна пытаться примирить стороны.

Исследование ФОМ показало, что 87% сограждан знают о давнем споре между Азербайджаном и Арменией о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха, а 57% слышали о возобновлении боевых действий. Правда внимательно за ситуацией следят только 28% опрошенных. Большинство респондентов (71%) одинаково относятся к обеим сторонам конфликта. В продолжении боевых действий уверены 29% сограждан, а 40% респондентов считают, что конфликт начнёт утихать.

Всероссийский опрос был проведён Фондом «Общественное мнение» 9-11 октября среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Многолетний конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года, произошли первые боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном. Баку и Ереван договорились о перемирии с 00.00 часов 18 октября, однако уже в ночь на воскресенье последовали новые обвинения в нарушении режима прекращения огня.

