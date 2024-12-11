В Москве вынесли приговор учредителю хостела из-за гибели постояльцев при пожаре

В Москве Нагатинский районный суд приговорил учредителя хостела, 57-летнего Рауфа Миронова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщают «Известия» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Учредитель ООО «Мосмед» Миронов и его дочь, являющаяся гендиректором компании, владели хостелом на первом этаже одного из многоквартирных домов на улице Алма-Атинской. Они знали о несоответствии систем противопожарной защиты и помещений хостела требованиям законодательства. Миронов частично признал свою вину. Его взяли под стражу в зале суда.

В ночь на 29 июля 2022 года в хостеле произошел пожар. Причиной смерти восьми человек стало отравление угарным газом.

Ранее неисправный обогреватель вызвал пожар с жертвами в подпольном хостеле под Истрой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

