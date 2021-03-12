«Содержит сцены насилия». Google объяснил блокировку фильма «Крым. Путь на Родину»

Ограничения на доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» были выставлены из-за наличия в нём сцен насилия, сообщает пресс-служба Google.

В заявлении IT-гиганта говорится, что в картине есть «изображения застреленного человека, жертв с тяжёлыми увечьями и человека в луже крови», из-за чего и было введено ограничение по возрасту. В Google добавили, что сцены насилия не позволяют демонстрировать фильм «некоторым пользователям YouTube».

Ранее YouTube ввёл ограничения на доступ к картине Кондрашёва, пометив его содержание как «оскорбительное для некоторых аудиторий» и «неприемлемое».

Автор фильма заявил, что с политикой видеохостинга по отношению к контенту российских госканалов можно бороться только судами и крупными штрафами. А сенатор Алексей Пушков в своём Twitter написал, что YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» «под липовым предлогом».

