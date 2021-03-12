Пушков прокомментировал ограничение доступа к фильму «Крым. Путь на Родину» на YouTube

Сенатор Алексей Пушков в своём Twitter написал, что YouTube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» «под липовым предлогом».

По мнению политика, видеохостинг «хочет, чтобы мы смирились и признали его право на произвольную блокировку». Пушков отметил, что подобные действия YouTube - «это просчёт».

«Накапливается критическая масса неприятия его действий», - резюмировал сенатор.

Ранее YouTube ввёл ограничения на доступ к фильму «Крым. Путь на Родину», пометив его содержание как «оскорбительное для некоторых аудиторий» и «неприемлемое». Автор фильма Андрей Кондрашов заявил, что с политикой видеохостинга по отношению к контенту российских госканалов можно бороться только судами и крупными штрафами.