Пушков прокомментировал ограничение доступа к фильму «Крым. Путь на Родину» на YouTube
Сенатор Алексей Пушков в своём Twitter написал, что YouTube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» «под липовым предлогом».
По мнению политика, видеохостинг «хочет, чтобы мы смирились и признали его право на произвольную блокировку». Пушков отметил, что подобные действия YouTube - «это просчёт».
«Накапливается критическая масса неприятия его действий», - резюмировал сенатор.
Ранее YouTube ввёл ограничения на доступ к фильму «Крым. Путь на Родину», пометив его содержание как «оскорбительное для некоторых аудиторий» и «неприемлемое». Автор фильма Андрей Кондрашов заявил, что с политикой видеохостинга по отношению к контенту российских госканалов можно бороться только судами и крупными штрафами.
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