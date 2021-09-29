Сочи планирует наладить паромное сообщение с Турцией
Сочи планирует наладить прямое паромное сообщение с Турцией по морю, в том числе речь идет и о туристических круизах. Об этом заявил мэр города Алексей Копайгородский.
По его словам, это не только поможет развитию курортной сфера города, но и обеспечит жителям новые рабочие места.
Глава города уверен, что техническая сторона вопроса не будет препятствовать взаимодействию, город готов к этому.
При этом речь также идет о торговых отношениях, по морю можно перевозить продукты и разгрузить трассы города.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не будут обсуждать крымский вопрос на предстоящих переговорах в Сочи.
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