Сочи планирует наладить паромное сообщение с Турцией

Сочи планирует наладить прямое паромное сообщение с Турцией по морю, в том числе речь идет и о туристических круизах. Об этом заявил мэр города Алексей Копайгородский.

По его словам, это не только поможет развитию курортной сфера города, но и обеспечит жителям новые рабочие места.

Глава города уверен, что техническая сторона вопроса не будет препятствовать взаимодействию, город готов к этому.

При этом речь также идет о торговых отношениях, по морю можно перевозить продукты и разгрузить трассы города.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не будут обсуждать крымский вопрос на предстоящих переговорах в Сочи.

