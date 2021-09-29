Песков: Путин и Эрдоган не будут обсуждать крымский вопрос

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не будут обсуждать крымский вопрос на предстоящих переговорах в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, нет смысла обсуждать Крым с турецкой стороной, Владимир Путин неоднократно приглашал турецкого коллегу на полуостров, чтобы тот посмотрел, как ситуация обстоит на самом деле.