Песков: Путин и Эрдоган не будут обсуждать крымский вопрос
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не будут обсуждать крымский вопрос на предстоящих переговорах в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, нет смысла обсуждать Крым с турецкой стороной, Владимир Путин неоднократно приглашал турецкого коллегу на полуостров, чтобы тот посмотрел, как ситуация обстоит на самом деле.
Переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пройдут 29 сентября в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Планируется обсудить различные аспекты российско-турецкого партнёрства в политической и торгово-экономической областях. Будет также проведён обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье», - говорится в сообщении.
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