Собянина, Гергиева и Машкова наградили орденами «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Также глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову .

Директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, а экс-министр спорта Олег Матыцин и председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков - ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Кроме того, кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве» стал народный артист РФ Стас Михайлов.

Ранее Путин наградил спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям, американского актёра Стивена Сигала орденом Дружбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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