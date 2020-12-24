Собянин значительно расширил список категорий для вакцинации от коронавируса

Столичные власти снова расширили список категорий населения для бесплатной вакцинации от коронавируса. Об этом в четверг, 24 декабря, в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, с 28 декабря прививку от COVID-19 смогут сделать занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта, сотрудники органов охраны правопорядка, включая полицию, суды и прокуратуру.

Кроме того, по словам градоначальника, записаться на прививку могут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

Бесплатная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. Власти рассчитывают, что вакцина сможет остановить распространение инфекции.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияСергей СобянинМосква
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