Собянин: Зимний сезон проекта «Мой спортивный район» стартует 1 декабря
28 ноября 202312:04
Зимний сезон проекта «Мой спортивный район», в ходе которого москвичей будут учить кататься на коньках, стартует в столице 1 декабря. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Дети и взрослые смогут бесплатно регулярно заниматься спортом рядом со своим домом. […] Во дворах и парках столицы откроется около 60 катков», - написал Собянин.
Также сообщается, что в городе пройдут тренировки по фитнесу, в перспективе – по лыжным гонкам.
Занятия будут длиться час, в роли тренеров – профессионалы, а расписание будет доступно на сайте проекта moysportrayon.moscow.sport.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru