Собянин: Зимний сезон проекта «Мой спортивный район» стартует 1 декабря

Зимний сезон проекта «Мой спортивный район», в ходе которого москвичей будут учить кататься на коньках, стартует в столице 1 декабря. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Дети и взрослые смогут бесплатно регулярно заниматься спортом рядом со своим домом. […] Во дворах и парках столицы откроется около 60 катков», - написал Собянин.

Также сообщается, что в городе пройдут тренировки по фитнесу, в перспективе – по лыжным гонкам.

Занятия будут длиться час, в роли тренеров – профессионалы, а расписание будет доступно на сайте проекта moysportrayon.moscow.sport.

