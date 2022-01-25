Собянин утвердил планы благоустройства Москвы в 2022 году

В 2022 году в программу благоустройства было включено более двух тысяч дворов Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

По данным источника, в текущем году также запланировано проведение комплексных работ в 12 тысячах подъездов и капитальный ремонт в 1 тысячи 743 домах, заменив при этом 2 тысячи 246 лифтов.

К тому же, во дворах, на детских, школьных и спортивных площадках будет установлено 36 тысяч новых опор освещения.

В ведомстве добавили, что в 2022 году будет проведен капремонт в 13 помещениях, которые в дальнейшем будут приспособлены под МФЦ. Кроме того, запланирована реконструкция более 60 поликлиник и корпусов в больницах, в том числе новой поисково-спасательной станции «Марьино».

Среди планов по реконструкции на 2022 год также обозначены почти 40 километров водосточных и 45 километров канализационных сетей, более 250 километров линий электропередачи, 31,5 километр кабельных коллекторов и других коммунальных участков.