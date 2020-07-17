Собянин заявил об иммунитете москвичей к коронавирусу

По этому показателю Сергей Собянин сравнил Москву с Нью-Йорком, указав, что процесс выработки коллективного иммунитета в американском мегаполисе «прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой», тогда как в российской столице «сгладили пик, растянули процесс на три месяца». В Нью-Йорке, который стал центром эпидемии коронавируса в США, по данным на 16 июля, скончались 18 754 человека. В Москве, по данным на 17 июля, от COVID-19 умер 4271 человек.

Вот что интересно: еще несколько дней назад, 14 июля, власти Москвы подвели итоги очередного этапа бесплатного тестирования жителей города на антитела к коронавирусу. Таковые обнаружены чуть более чем у 20%, а вовсе не у 60. Однако мэр объяснил эту разницу тем, что по мнению ученых, реальная доля тех, у кого есть иммунитет к новому заболеванию, втрое больше. «У людей есть еще Т-клеточный иммунитет на уровне рецепторов, которые распознают вирус и начинают с ним бороться. То есть у большинства москвичей организм уже знает, что такое коронавирус, и может противостоять ему», - заявил Собянин. В одном из недавних интервью он выразил надежду на то, что повторной «жесткой вспышки» COVID-19 в Москве удастся избежать.

Вторая волна заболеваемости коронавирусом – отнюдь не миф, о чем свидетельствуют сообщения, поступающие из ряда европейских стран, власти которых вынуждены возвращать снятые было ограничения. Ситуация усугубилась с открытием границ и возобновлением международного авиасообщения в Евросоюзе. Самая тяжелая ситуация - в Восточной Европе, где заболеваемость в разы выше весенних показателей. Так, в Сербии, Румынии и Болгарии власти вынуждены возвращать жесткие ограничительные меры, чтобы сдержать рост числа заболевших. Осложнилось положение дел в Испании, Италии и Франции, хотя и столь серьезно, как на Балканах.

Эпицентрами пандемии остаются Америка и Азия. В США рост заболеваемости фиксируется четвертую неделю подряд, а в последние дни суточный прирост составляет по 70 тысяч случаев. Общее количество заболевших коронавирусом американцев перевалило за 3,5 миллиона человек. Вторая по количеству заболевших – Бразилия, перешагнувшая отметку в 2 миллиона. На третьем месте – Индия, там миллион заболевших. В общей сложности из-за коронавируса в мире умерли около 590 тысяч человек. Число заразившихся коронавирусом в мире за последнюю неделю увеличилось на 1,6 млн. Как отмечает ТАСС, это самый большой прирост с начала пандемии.

