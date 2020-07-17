Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей

У 60% жителей российской столицы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции, утверждает мэр Москвы Сергей Собянин. По его оценке, такой же уровень иммунитета предполагается у жителей Нью-Йорка, передает РИА Новости.

Собянин считает оправданным сравнение Москвы с американским мегаполисом. По словам градоначальника, за океаном процесс прошёл во взрывном режиме за месяц, поэтому система здравоохранения не справлялась с нагрузкой. В российской столице пик удалось сгладить за счёт того, что рост заболеваемости рос в течение трёх месяцев.

Ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, что уровень популяционного иммунитета к COVID-19 в целом по России составляет около 26% населения.

