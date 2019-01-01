Собянин заявил о запуске масштабной программы модернизации поликлиник

В Москве в 2019 году стартует масштабная программа модернизации поликлиник, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей страничке в социальной сети «В Контакте» и в Twitter.

«Президент очень правильно заострил тему укрепления амбулаторного звена в здравоохранении. В этом году запускаем масштабную программу модернизации поликлиник. Оснащаем их новым оборудованием, принимаем на работу дополнительно 700 врачей узких специальностей», - сообщил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время во всех московских поликлиниках введут стандарт комфорта нового поколения "Московский стандарт+". Этот проект подразумевает систему клинических подсказок для врачей для точного определения диагноза. В системе ЕМИАС пациенты смогут войти в личные кабинеты и самостоятельно узнать результаты своих анализов и исследований. Кроме того, теперь во всех филиалах поликлиник будут работать врачи восьми специальностей, а в головном учреждении можно будет записаться на прием к пяти узким специалистам.

Ранее в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" президент РФ назвал основные проблемы здравоохранения: доступность первичного звена медицины, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение. По словам президента, доступность первичного звена здравоохранения сократилась в 17 регионах. Кроме того, глава государства сообщил о необходимости выравнивать средний уровень зарплат медицинских работников, потому что еще остаются регионы, где зарплаты очень маленькие. Владимир Путин также призвал регионы РФ предусмотреть в своих бюджетах средства на обеспечение врачей жильем, чтобы те не уезжали.

