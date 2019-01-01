Продление Сокольнической ветки заметно разгрузит несколько станций метро

Открытие нового участка Сокольнической линии позволит разгрузить сразу несколько станций столичной подземки. В частности, в пресс-службе метрополитена подчеркнули, что станция «Теплый Стан» разгрузится на вход на 17%, «Рассказовка» - на 12%, «Бунинская аллея» - на 15%, также на «Саларьево» будет заходить на 14% меньше пассажиров, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее НСН сообщала, что 20 июня Сергей Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии метро. Среди них «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Общая протяженность нового участка метрополитена составляет около 12 км. Большая его часть выполнена в наземном исполнении и, кроме того, проходит в створе автомагистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе». Сообщается, что впервые в Москве построен совмещенный автомобильный и метротоннель, который расположен на пересечении нового участка метро и Калужского шоссе.

Между тем, в предстоящие выходные – 22 и 23 июня – участок Филевской линии от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» будет недоступен для пассажиров. Как отметили в пресс-службе столичной подземки, это будет связано проведением работ по реконструкции. В течение выходных между закрытыми станциями будут курсировать бесплатные автобусы. Метрополитен возобновит работу в обычном режиме в предстоящий понедельник, в 5:30 утра.

