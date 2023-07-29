Собянин заявил о планах завершить строительство флагманского центра ГКБ № 15 им Филатова в этом году

«Во флагманском центре больницы №15 имени Филатова установили оборудование для уникальной гибридной операционной. В ней одновременно смогут работать травматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги и другие специалисты», - сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в центре оборудуют девять разнопрофильных операционных. Для пациентов и персонала выстроят логистику в медицинских зонах. Для родственников пациентов создадут зоны ожидания, помещения круглосуточного пребывания при реанимации и интенсивной терапии, откроют кабинеты для общения с врачами.



По данным Сергея Собянина, центр введут в эксплуатацию в 2023 году.

