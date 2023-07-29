Собянин заявил о планах завершить строительство флагманского центра ГКБ № 15 им Филатова в этом году
В уникальной гибридной операционной флагманского центра больницы №15 имени Филатова установили новое оборудование. Оно позволит одновременно разным специалистам осуществлять несколько разноплановых хирургических вмешательств.
«Во флагманском центре больницы №15 имени Филатова установили оборудование для уникальной гибридной операционной. В ней одновременно смогут работать травматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги и другие специалисты», - сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Всего в центре оборудуют девять разнопрофильных операционных. Для пациентов и персонала выстроят логистику в медицинских зонах. Для родственников пациентов создадут зоны ожидания, помещения круглосуточного пребывания при реанимации и интенсивной терапии, откроют кабинеты для общения с врачами.
По данным Сергея Собянина, центр введут в эксплуатацию в 2023 году.
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