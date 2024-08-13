Собянин заявил о надежной защите московского неба от атак ВСУ

Москва первой испытала на себе удары беспилотников. Об этом на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над тремя регионами России

Он напомнил, что дроны прилетали в жилые и правительственные здания, а также в Кремль.

По его словам, совместно с министерством обороны была проделана большая работа, в результате чего небо над Москвой «защищено надёжнее, может, чем другие регионы».

«Уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет, хотя атаки не прекращаются ни на один день», - заключил Собянин.

Ранее в Минобороны заявили, что дежурные средства ПВО ликвидировали 18 беспилотников над тремя регионами России, сообщает RT.

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