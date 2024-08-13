ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над тремя регионами России
13 августа 202407:33
Четырнадцать украинских беспилотников самолетного типа сбили над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, минувшей ночью были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки c применением дронов на территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА», — указали в Минобороны.
Уточняется, что военные сбили 12 дронов над Курской областью и по одному — над Белгородской и Воронежской.
Ранее над территорией России уничтожили 18 украинских беспилотников, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над тремя регионами России
- Вице-премьер Сербии опроверг сообщения о поставках оружия Киеву
- Встречный бой ВС РФ против украинских бронемашин в Курской области попал на видео
- Террористка Дарья Трепова экстренно госпитализирована из-за депрессии
- Трамп: Байден совершил глупость, допустив возможность приема Украины в НАТО
- Экс-посол Салливан: Украина останется приоритетом для США
- Трамп: Украине не хватает военных для продолжения конфликта
- Маск: Соцсеть X столкнулась с DDOS-атакой перед интервью Трампа
- СМИ: Лондон не разрешал Киеву применять Storm Shadow в Курской области
- Экс-посол США Салливан: ВСУ перешли «красную линию» при нападении на Курскую область
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru