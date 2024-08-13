ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над тремя регионами России

Четырнадцать украинских беспилотников самолетного типа сбили над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

Как отметили в ведомстве, минувшей ночью были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки c применением дронов на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА», — указали в Минобороны.

Уточняется, что военные сбили 12 дронов над Курской областью и по одному — над Белгородской и Воронежской.

Ранее над территорией России уничтожили 18 украинских беспилотников, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороны

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