Четырнадцать жилых домов построят по программе реновации в районе Люблино

В районе Люблино для переселения по программе реновации строят и проектируют 14 жилых домов. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В стадии строительства находятся 4 объекта жилой площадью 76,81 тыс. квадратных метров, еще 10 объектов площадью 167 тысяч квадратных метров находятся в стадии проектирования», – пояснил глава департамента строительства.

Новостройки возводят по адресам: улица Краснодарская, вл. 6, улица Совхозная, з/у 55/1, улица Ставропольская, вл. 4, корп. 2, а также улица Совхозная, з/у 10А/1 (вл. 10А).

В департаменте строительства города Москвы рассказали, что с момента старта программы реновации в районе Люблино введены в эксплуатацию 10 жилых домов жилой площадью 174,2 тысяч квадратных метров. Всего же по программе реновации в районе новые квартиры получат жители 152 жилых домов.