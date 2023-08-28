Собянин заявил, что Кировоградские пруды стали новым местом отдыха москвичей

Он уточнил, что для маленьких детей сделали «горки, карусели, песочницы и развивающие панели», а для тех, кто постарше – «зиплайн, игровые корабли и мини-скалодромы». Также в парке появились площадки для занятий «волейболом, кроссфитом, настольным теннисом, паркуром».

«Есть специальная площадка для горожан старшего поколения. В парке много пешеходных дорожек, местами – из экологичных деревянных настилов, которые делают прогулку ещё приятнее», – указал мэр.

Градоначальник отметил, что кроме новых мест для отдыха и спортабыли организованы освещение, установлены видеокамеры и кнопки вызова экстренных служб, благодаря чему вечерние прогулки в парке стали «совершенно безопасны».

Ранее Собянин заявил, что парки дворянских и купеческих усадеб любимыми местами для прогулок москвичей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

