Собянин заявил, что Кировоградские пруды стали новым местом отдыха москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём официальном сайте заявил, что после работ по благоустройству территория вблизи Кировоградских прудов из прогулочной зоны превратилась «в игровое пространство для детей и полноценный спортзал на открытом воздухе».

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Он уточнил, что для маленьких детей сделали «горки, карусели, песочницы и развивающие панели», а для тех, кто постарше – «зиплайн, игровые корабли и мини-скалодромы». Также в парке появились площадки для занятий «волейболом, кроссфитом, настольным теннисом, паркуром».

«Есть специальная площадка для горожан старшего поколения. В парке много пешеходных дорожек, местами – из экологичных деревянных настилов, которые делают прогулку ещё приятнее», – указал мэр.

Градоначальник отметил, что кроме новых мест для отдыха и спортабыли организованы освещение, установлены видеокамеры и кнопки вызова экстренных служб, благодаря чему вечерние прогулки в парке стали «совершенно безопасны».

Ранее Собянин заявил, что парки дворянских и купеческих усадеб любимыми местами для прогулок москвичей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: sobyanin.ru
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