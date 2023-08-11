Собянин сообщил о выделении гранта на дополнительную экореабилитацию Москвы-реки

Москва выделила грант на дополнительную экологическую реабилитацию Москвы-реки, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщается на официальном сайте градоначальника.

Как отметил Собянин, с 2011 года в акватории убрали больше 50 незаконных объектов, загромождавших речное русло и представлявших опасность для судоходства и экологии. Модернизация Московского НПЗ, городских и локальных очистных сооружений позволила улучшить качество воды.

«Содержание аммонийного азота в нижнем течении реки сократилось на 70%, а содержание нефтепродуктов и металлов в центральной части города снизилось в два раза», – подчеркнул мэр.

Выделение средств из бюджета позволит продолжить поиск, подъем, буксировку незаконно отстаивающихся или затонувших судов в Нагатинском и Кожуховском затонах, Серебряном бору, Кунцевской луке, на Химкинском водохранилище, Борисовских прудах. На временное хранение в Южный речной порт и Бутаковский залив переместят более 25 судов. От владельцев незаконно отстаивающихся и затонувших объектов потребуют компенсировать затраты бюджета на проведение работ.

Москва уже привела в порядок около 40 набережных протяженностью более 65 км, в том числе почти все исторические гранитные набережные в центре города. Сейчас около 33% береговой линии реки соответствует современным стандартам доступности и комфорта.

