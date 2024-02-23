Собянин: Завершена реставрация здания штаба Московского военного округа
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал здание штаба Московского военного округа (МВО) на Космодамианской набережной «колоссальной историей», сообщает пресс-служба столичного правительства.
В сообщении говорится, что в День защитника Отечества градоначальник и министр обороны РФ Сергей Шойгу оценили итоги реставрации здания, которое является объектом культурного наследия федерального значения. Глава оборонного ведомства поблагодарил за проделанные работы, отметив их высокое качество.
«Это огромная работа... и наши слова благодарности за возрождение Московского военного округа», – добавил Шойгу.
В пресс-службе напомнили, что реставрация здания стартовала в октябре 2023 года. В ходе работ, которые велись в круглосуточном режиме, реставраторы работали по историческим образцам. В проект входили полная замена перекрытий трёх этажей, усиление фундамента, укрепление дверных и оконных проёмов.
Ранее Собянин заявил, что в 2023 году в Москве отреставрировали 76 объектов культуры, что стало рекордным показателем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru