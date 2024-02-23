Собянин: Завершена реставрация здания штаба Московского военного округа

В сообщении говорится, что в День защитника Отечества градоначальник и министр обороны РФ Сергей Шойгу оценили итоги реставрации здания, которое является объектом культурного наследия федерального значения. Глава оборонного ведомства поблагодарил за проделанные работы, отметив их высокое качество.

«Это огромная работа... и наши слова благодарности за возрождение Московского военного округа», – добавил Шойгу.

В пресс-службе напомнили, что реставрация здания стартовала в октябре 2023 года. В ходе работ, которые велись в круглосуточном режиме, реставраторы работали по историческим образцам. В проект входили полная замена перекрытий трёх этажей, усиление фундамента, укрепление дверных и оконных проёмов.

Ранее Собянин заявил, что в 2023 году в Москве отреставрировали 76 объектов культуры, что стало рекордным показателем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

