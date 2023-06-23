Собянин представил 3D-карту Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин представил 3D-карту Большой кольцевой линии метро. Схема доступна на персональном сайте градоначальника.

«Всего 3,5 месяца полноценной работы, и без Большого кольца уже невозможно представить себе Москву. Кажется, что БКЛ была всегда», - написал Собянин, однако напомнил, что на ее постройку потребовалось 10 лет.

Ролик представляет собой поездку по всем станциям БКЛ в направлении против часовой стрелки.

Большая кольцевая линия была торжественно открыта 1 марта.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин

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