Собянин представил 3D-карту Большой кольцевой линии метро
23 июня 202312:17
Мэр Москвы Сергей Собянин представил 3D-карту Большой кольцевой линии метро. Схема доступна на персональном сайте градоначальника.
«Всего 3,5 месяца полноценной работы, и без Большого кольца уже невозможно представить себе Москву. Кажется, что БКЛ была всегда», - написал Собянин, однако напомнил, что на ее постройку потребовалось 10 лет.
Ролик представляет собой поездку по всем станциям БКЛ в направлении против часовой стрелки.
Большая кольцевая линия была торжественно открыта 1 марта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru