Собянин запретил строить в Москве квартиры менее 28 квадратных метров
Площадь строящихся в Москве квартир должна быть не менее 28 квадратных метров. Соответствующее постановление, которое вступило в силу с 1 августа, подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В документе, который опубликован на портале «КонсультантПлюс», речь идёт о площади квартир «без учёта площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров».
«Площадь квартир... должна составлять не менее чем 28 квадратных метров для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни», - уточняется в постановлении.
Что касается двухкомнатных квартир, то их площадь должна быть не менее 44 квадратных метров.
Ранее Собянин заявил, что более 147 тысяч москвичей уже получили новые квартиры по реновации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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