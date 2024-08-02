Собянин запретил строить в Москве квартиры менее 28 квадратных метров

В документе, который опубликован на портале «КонсультантПлюс», речь идёт о площади квартир «без учёта площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров».

«Площадь квартир... должна составлять не менее чем 28 квадратных метров для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни», - уточняется в постановлении.

Что касается двухкомнатных квартир, то их площадь должна быть не менее 44 квадратных метров.

Ранее Собянин заявил, что более 147 тысяч москвичей уже получили новые квартиры по реновации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».