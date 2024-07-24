Ефимов: Более 870 тысяч квадратных метров жилья построили в ТиНАО в 2024 году
Свыше 870 тысяч «квадратов» жилой недвижимости было построено в Новой Москве в текущем году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На территории ТиНАО застройщики предлагают весь спектр жилья, существующего на рынке. Это квартиры в многоэтажных комплексах любого класса, индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство. С начала года ввели около 872 тысяч квадратных метров подобной недвижимости. Всего в 2024 году в ТиНАО планируется построить около 2,1 миллиона квадратных метров жилья», — отметил вице-мэр.
Жилые помещения в Новой Москве отличаются быстрыми сроками строительства, более низкой себестоимостью, современной дорожно-транспортной сетью, развитой социальной инфраструктурой и благоприятной экологией.
Часто новые квартиры в ТиНАО оборудованы кухонными гарнитурами и техникой, благоустроена и прилегающая территория. На нежилых первых этажей находятся объекты социальной инфраструктуры — это позволяет создать для горожан новые рабочие места. Активно возводится и малоэтажное жилье — двух- и трехэтажные дома по монолитно-каркасной технологии.
По словам главы Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, в Новой Москве также строятся социальные объекты, создаются рабочие места, развивается транспортная инфраструктура. В частности, в ЖК появляются школы, детсады, поликлиники, спортивные объекты.
В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков заявил, что ТиНАО занимает первое место по количеству сданных объектов капитального строительства. Так, в 2024 году пять новостроек были введены в эксплуатацию в Новомосковском административном округе, две — в Троицком.
По поручению столичного мэра Сергея Собянина развитие социальной инфраструктуры стало одним из важнейших направлений в городе. Через 10 лет в ТиНАО появятся порядка 320 детсадов, 170 школ, 125 медицинских учреждений и около 100 культурно-досуговых объектов.
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