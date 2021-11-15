Собянин: За три года в Москве будет построено более 130 новых школ и детсадов
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице продолжается активное строительство образовательных зданий и в ближайшие три года появятся около 130 новых школ и детских садов, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, одной из них является новое здание школы №1252 имени Сервантеса в районе Сокол. Градоначальник, в ходе осмотра объекта, отметил, что учебные корпуса образовательного учреждения «разбросаны по различным зданиям и не отвечают современным требованиям».
«Поэтому по просьбе руководства школы, по просьбе детей, родителей мы приняли решение о строительстве нового здания... Я надеюсь, что к 1 сентября дети придут в эту школу», - сказал Собянин.
Глава столицы добавил, что школа будет оснащена новыми технологиями, современными лабораториями: робототехническими, для естественных наук, медиацентром.
Кроме того, Собянин обратился к строителям с поручением ускорить работы, а от префекта САО Гаджимурада Изутдинова потребовал доложить о планах по реализации программы благоустройства школьных территорий, которая будет продолжена в следующем году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- Журналист и издатель Петр Верзилов объявлен в розыск
- Путин провел телефонный разговор с президентом Египта
- Пашинян заявил о вторжении войск Азербайджана на территорию Армении
- Песков назвал повышение алкогольных акцизов «вопросом экономической целесообразности»
- В Кремле оценили заявления госсекретаря США о миграционном кризисе
- Песков: Обвинять Лукашенко в миграционном кризисе неправильно
- Польская прокуратура обвинила двух граждан РФ по делу о перевозке мигрантов
- Набиуллина заявила о росте инфляции в стране из-за россиян
- Аэрофлот не попадет под санкции ЕС из-за миграционного кризиса в Белоруссии
- В Польше предложили исключить Россию и Белоруссию из международных организаций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru