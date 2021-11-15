Собянин: За три года в Москве будет построено более 130 новых школ и детсадов

По его словам, одной из них является новое здание школы №1252 имени Сервантеса в районе Сокол. Градоначальник, в ходе осмотра объекта, отметил, что учебные корпуса образовательного учреждения «разбросаны по различным зданиям и не отвечают современным требованиям».

«Поэтому по просьбе руководства школы, по просьбе детей, родителей мы приняли решение о строительстве нового здания... Я надеюсь, что к 1 сентября дети придут в эту школу», - сказал Собянин.

Глава столицы добавил, что школа будет оснащена новыми технологиями, современными лабораториями: робототехническими, для естественных наук, медиацентром.

Кроме того, Собянин обратился к строителям с поручением ускорить работы, а от префекта САО Гаджимурада Изутдинова потребовал доложить о планах по реализации программы благоустройства школьных территорий, которая будет продолжена в следующем году.

