Сергей Собянин рассказал о благоустройстве переулков Арбата

При благоустройстве переулков Арбата восстановят брусчатку и сохранят исторические детали, а также добавят «больше зелени, тишины и комфорта». Об этом на своем официальном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Несколько лет назад мы привели в порядок "большие" улицы Арбата и Хамовников - Новый Арбат, Остоженку, Пречистенку и Пречистенскую набережную. Теперь на очереди – 18 исторических переулков Арбата: Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников и другие», - отметил Собянин.

По словам мэра столицы, переулки Арбата – «особый мир», в которых ко всему прочему находятся обычные жилые дома, школы, магазины, медучреждения, поэтому благоустройство в данном районе тоже важно.