Сергей Собянин рассказал о благоустройстве переулков Арбата
При благоустройстве переулков Арбата восстановят брусчатку и сохранят исторические детали, а также добавят «больше зелени, тишины и комфорта». Об этом на своем официальном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Несколько лет назад мы привели в порядок "большие" улицы Арбата и Хамовников - Новый Арбат, Остоженку, Пречистенку и Пречистенскую набережную. Теперь на очереди – 18 исторических переулков Арбата: Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников и другие», - отметил Собянин.
По словам мэра столицы, переулки Арбата – «особый мир», в которых ко всему прочему находятся обычные жилые дома, школы, магазины, медучреждения, поэтому благоустройство в данном районе тоже важно.
Собянин отметил, что благодаря частичному перераспределению уличного пространства удастся расширить тротуары для комфортного передвижения пешеходов. В переулках также будут созданы специальные карманы для парковки машин и установлено больше лежачих полицейских. К тому же на Арбате появятся 16 зарядных станций для электромобилей.
Мэр напомнил, что жители Москвы могут внести свои предложения по благоустройству Арбата на портале «Активный гражданин».
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