Собянин: За семь лет по МЦК было совершено 945 млн поездок

Самыми популярными станциями МЦК Собянин назвал «Нижегородскую», «Площадь Гагарина» и «Ростокино».

17 августа президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы из Зеленограда в Раменское. Глава государства вместе со столичным градоначальником посетили выставку «Год нового транспортного каркаса» в «Манеже», где и был дан старт движению по видеосвязи.

Третья линия Московских центральных диаметров свяжет Зеленоград с Раменским. Всего на линии расположены 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что к запуску МЦД-4 будет приведена в порядок территория возле городских вокзалов.

