Собянин: За семь лет по МЦК было совершено 945 млн поездок

По Московскому центральному кольцу (МЦК) за семь лет совершено 945 млн поездок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что семь лет назад именно с МЦК началось развитие наземной железной дороги в городе. Собянин также отметил, что за это время москвичи изменили свое отношение к железнодорожному транспорту, так как он стал современным и комфортным.

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Самыми популярными станциями МЦК Собянин назвал «Нижегородскую», «Площадь Гагарина» и «Ростокино».

17 августа президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы из Зеленограда в Раменское. Глава государства вместе со столичным градоначальником посетили выставку «Год нового транспортного каркаса» в «Манеже», где и был дан старт движению по видеосвязи.

Третья линия Московских центральных диаметров свяжет Зеленоград с Раменским. Всего на линии расположены 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что к запуску МЦД-4 будет приведена в порядок территория возле городских вокзалов.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Сергей СобянинСтроительствоМосковское Метро

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