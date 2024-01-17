Собянин: За пять лет в проекте «Открой#Моспром» приняли участие 15 млн человек
За пять лет порядка 15 млн человек узнали о работе более чем 130 промышленных предприятий в рамках проекта «Открой#Моспром». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что профиль высокотехнологичных компаний самый разнообразный – от лифтостроения до производства мороженого. Кроме того, по словам Собянина, среди них есть предприятия со 100-летней историей.
Так, в Центре аддитивных технологий участники проекта смогли увидеть, как печатают на 3D-принтере детали для вертолетов, гоночных болидов и авиадвигателей. А на предприятиях ПАО «Ил», НПО «Молния» и АО «ГКНПЦ имени Хруничева» участники узнали о том, как развивались отечественные авиационная и космическая отрасли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru