Собянин: В 51 технопарке столицы создано более 72 тыс рабочих мест

Телевизионному техническому центру «Останкино» и «Мосмедпарку» в Печатниках присвоили статус технопарка. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В настоящий момент в столице действует 51 технопарк, в том числе семь строящихся. В них размещено больше 2,2 тыс. компаний и создано больше 72 тыс. рабочих мест», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в телецентре «Останкино», который специализируется на разработке и производство теле- и видеоконтента для каналов и медиаплатформ, работают 78 компаний с более 2 тысячами сотрудников. Ключевые резиденты технопарка — Первый канал, НТВ, «Матч ТВ» и другие. Для центра планируется закупить современное оборудование, модернизировать аппаратно-студийный комплекс; сумма инвестиций составит 1,4 млрд рублей.

Новый технопарк «Мосмедпарк» в Печатниках предоставляет инновационную инфраструктуру и сервисы для фармкомпаний и производителей медизделий. Здесь расположены 33 компании, в которых работают более 300 человек, ключевые резиденты — организации «ГЕМ», «Амплитек», «Система-БиоТех».

«В планах развития — ремонт зданий и помещений, модернизация инженерной инфраструктуры, благоустройство территории. Сумма инвестиций — 300 млн руб.», — подчеркнул Собянин.

Кроме того, компания-производитель смарт-карт «Инновационные карточные технологии» («Интехкард») получила статус якорного резидента технопарка «Калибр».

Как отметил Собянин, технопарки растут и развиваются в столице уже 10 лет, власти активно поддерживают их льготами.

