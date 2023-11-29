Собянин: За последние годы в Москве реконструировали 1,5 тыс км газовых сетей
Москва уже реконструировала 1,5 тыс. км сетей газовой инфраструктуры и сейчас работает над созданием современной системы газоснабжения ТиНАО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, газовому хозяйству Москвы исполнилось 158 лет.
«Благодаря профессионализму и слаженной работе специалистов этой отрасли в домах миллионов горожан тепло, светло и уютно, а столичные предприятия работают бесперебойно. Чтобы газовая инфраструктура оставалась надежной и безопасной, за последние годы реконструировали 1,5 тыс. км сетей, внедрили цифровую модель управления газораспределительным комплексом и создали собственное производство газового оборудования», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
По словам мэра, столичные газовики участвуют в восстановлении энергетической инфраструктуры, ремонтируют социальные объекты в Донецке и Луганске. Собянин поблагодарил сотрудников «Мосгаза» за добросовестный труд и выразил особую благодарность ветеранам городского газового хозяйства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru