Собянин: За первый месяц работы по МЦД-3 перевезли 11,5 млн пассажиров

По его словам, ежедневно третьим диаметром пользуются около 426 тысяч человек. МЦД-3 соединил Зеленоград с подмосковным Раменским и прошел через 24 района Москвы. Благодаря запуску нового диаметра москвичи смогут воспользоваться прямыми маршрутами с удобными способами оплаты и бесплатными пересадками на другие диаметры, метро и МЦК.



Градоначальник рассказал, что в первый день открытия МЦД-3 пассажиры совершили 350 тысяч поездок. Собянин подчеркнул, что ежедневно на МЦД-3 ездят 426 тысяч пассажиров, что на 16% больше аналогичного периода прошлого года.

