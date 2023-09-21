Собянин: За первый месяц работы по МЦД-3 перевезли 11,5 млн пассажиров
Порядка 11,5 млн пассажиров воспользовались третьим маршрутом Московских центральных диаметров (МЦД-3) за первый месяц работы линии, рассказал в своем Telegram-канале глава столицы Сергей Собянин.
По его словам, ежедневно третьим диаметром пользуются около 426 тысяч человек. МЦД-3 соединил Зеленоград с подмосковным Раменским и прошел через 24 района Москвы. Благодаря запуску нового диаметра москвичи смогут воспользоваться прямыми маршрутами с удобными способами оплаты и бесплатными пересадками на другие диаметры, метро и МЦК.
Градоначальник рассказал, что в первый день открытия МЦД-3 пассажиры совершили 350 тысяч поездок. Собянин подчеркнул, что ежедневно на МЦД-3 ездят 426 тысяч пассажиров, что на 16% больше аналогичного периода прошлого года.
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