Собянин: Более 216 тысяч поездок совершили в первый рабочий день после запуска МЦД-4
В первый рабочий день после запуска (МЦД-4) граждане совершили больше 216 тысяч поездок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, новый диаметр связывает Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе и больше 20 районов Москвы. Жители этих районов теперь смогут выбирать удобные маршруты.
Также уточняется, что время бесплатной пересадки на ряде маршрутов МЦД-4 увеличено с 90 до 120 минут, а стоимость поездки снизилась примерно в три раза.
На МЦД-3 время бесплатной пересадки увеличат на маршрутах от Ипподрома, Раменского до Ховрина, Лихобор и Петровско-Разумовской.
Изменения на МЦД-4 коснутся маршрутов от Железнодорожной до Аминьевской, от Апрелевки, Победы. С полным списком изменений можно ознакомиться на портале градоначальника.
Президент России Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным 9 сентября дали старт движению пассажирских поездов по МЦД-4. Так, МЦД-4 стал самым протяженным диаметром, длина которого составляет 86 км. Кроме того, для пассажиров диаметра доступно 36 остановочных пунктов. Также МЦД-4 связал семь железнодорожных вокзалов столицы.
Ранее Собянин сообщил, что по Московскому центральному кольцу (МЦК) за семь лет совершено 945 млн поездок.Он отметил, что семь лет назад именно с МЦК началось развитие наземной железной дороги в городе. Собянин также отметил, что за это время москвичи изменили свое отношение к железнодорожному транспорту, так как он стал современным и комфортным.
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