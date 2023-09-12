Собянин: Более 216 тысяч поездок совершили в первый рабочий день после запуска МЦД-4

В первый рабочий день после запуска (МЦД-4) граждане совершили больше 216 тысяч поездок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, новый диаметр связывает Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе и больше 20 районов Москвы. Жители этих районов теперь смогут выбирать удобные маршруты.

Также уточняется, что время бесплатной пересадки на ряде маршрутов МЦД-4 увеличено с 90 до 120 минут, а стоимость поездки снизилась примерно в три раза.

На МЦД-3 время бесплатной пересадки увеличат на маршрутах от Ипподрома, Раменского до Ховрина, Лихобор и Петровско-Разумовской.

Изменения на МЦД-4 коснутся маршрутов от Железнодорожной до Аминьевской, от Апрелевки, Победы. С полным списком изменений можно ознакомиться на портале градоначальника.