Собянин: За 11 лет в Москве благоустроили более 500 улиц, переулков и площадей

По его словам, в столице были организованы удобные пешеходные маршруты и расширены тротуары. Вдобавок, в рамках проекта «Чистое небо» были убраны под землю нависающие провода. Также в столице создали новые общественные пространства с лавочками и освещением, высадили деревья и кустарники. Между тем, для пассажиров общественного транспорта Москвы были установлены современные остановки, добавлены городские парковки для автомобилей.



Между тем, градоначальник рассказал о том, что некоторые улицы столицы стали пешеходными. В частности, первыми благоустроенными в 2012 году по новым стандартам стали улица Кузнецкий Мост и часть улицы Рождественка, Камергерский и Столешников переулки. Облик Никольской улицы изменился в 2013 году, а в 2017 году появился маршрут для пешеходов, который проходит от улицы Никольская через Богоявленский переулок, Биржевую площадь и Рыбный переулок. Также в 2019 году приобрела статус пешеходной улица Школьная. Собянин отметил, что теперь здесь проходят различные городские мероприятия: ярмарки, концерты и фестивали.

