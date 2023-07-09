Собянин рассказал, как проекты инвесторов помогают создавать рабочие места рядом с домом

По его словам, более 81 тысячи человек смогут найти работу около дома. Таким образом, жители и гости столицы будут экономить время на дороге, а нагрузка на общественный транспорт уменьшится.



Градоначальник подчеркнул, что с прошлого года с помощью инвесторов застраивают многие районы Москвы, прежде всего - ТиНАО. В этом районе планируется возвести 17 объектов образования, пять бизнес-центров, три центра инноваций и импортозамещения, два промышленных комплекса и один производственно-логистический, логистический парк, а также торговый центр и Центр подготовки сборных России по баскетболу.

Собянин отметил, что всем принимающим участие в программе инвесторам город предоставляет льготы. В частности, для них снижают плату за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

