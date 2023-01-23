Собянин: за 10 лет в Московском метрополитене создано более 30 тысяч новых рабочих мест
За 10 лет в Московском метрополитене появилось 31 260 новых рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале. Он отметил, что подземка стала одним из крупнейших работодателей столицы.
По словам мэра, созданию новых рабочих мест со стабильной зарплатой и социальными гарантиями влияет активное строительство инфраструктуры метро. Например, благодаря только Большой кольцевой линии (БКЛ) открылось свыше шести тысяч вакансий. Подземка продолжает набор сотрудников. Среди наиболее востребованных профессий называются машинист электропоезда, дежурный по станции, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электромеханик.
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