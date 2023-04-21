Собянин: За 10 лет производство продуктов питания в Москве увеличилось почти втрое
Обрабатывающая промышленность Москвы за десять лет нарастила объем производства на 78%, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что в результате улучшения инвестклимата в Москве выпуск продуктов питания вырос почти втрое, электрооборудования - примерно в восемь раз. Машиностроение выросло на 71%, а производство лекарств на 60%.
При этом город помог промышленникам быстро адаптироваться к новым реалиям и перестроить логистические цепочки, отметил Собянин.
Мэр также добавил, что уход иностранных компаний освободил часть рыночных ниш, благодаря чему московские предприятия расширили выпуск товаров. На сегодняшний день в городе функционируют свыше 3,5 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся более 700 тысяч человек.
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